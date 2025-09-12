FÚTBOL Fútbol Internacional -  12 de septiembre de 2025 - 13:36

Antonio Rüdiger sufrió una lesión muscular y será baja con el Real Madrid

El defensor alemán Antonio Rüdiger será baja algunos partidos con el Real Madrid por una lesión muscular.

Antonio Rüdiger sufrió una lesión muscular y será baja con el Real Madrid

Antonio Rüdiger sufrió una lesión muscular y será baja con el Real Madrid

FOTO: ANDER GILLENEA / AFP

El defensa central alemán Antonio Rüdiger sufre una lesión muscular en el muslo, anunció este viernes su club, el Real Madrid, sin precisar el tiempo de baja, aunque la prensa española habla de varias semanas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda", informó el club español en un breve comunicado.

La lesión, concluyó el comunicado del Madrid, está "pendiente de evolución".

Antonio Rüdiger no estará con el Real Madrid ante Real Sociedad

El jugador alemán se lesionó en el entrenamiento de este viernes, un día antes del partido que el equipo dirigido por Xabi Alonso disputará ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Según el diario AS, Rüdiger sufre una ruptura "grave" y podría estar unos dos meses de baja.

La lesión del central de 32 años, que venía de disputar dos partidos casi enteros con su selección, ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, se une a las de Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy.

El Real Madrid es líder en La Liga con tres victorias en tres partidos, 9 puntos, los mismos que el Athletic de Bilbao.

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo estará de la partida ante el Lorient

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique Marsella?

El Manchester United cede al portero André Onana al Trabzonspor

Recomendadas

Últimas noticias