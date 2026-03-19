Antonio Rüdiger vuelve a la convocatoria de la selección de Alemania

El central madridista Antonio Rüdiger ha vuelto a ser convocado por el entrenador de Alemania Julian Nagelsmann, mientras que el segundo portero del Bayern, Jonas Urbig, y el mediapunta Lennart Karl, también en la disciplina del club bávaro, son novedades en la lista para los amistosos contra Suiza, el 27 de marzo, y Ghana, el 30 de marzo.

La convocatoria incluye 26 jugadores y a ella regresan, ademas de Rüdiger, el centrocampista Pascal Gross, los delanteros Kai Havertz y Deniz Undav, el central Anton Stach y el lateral Josha Vagnomann, que habían estado apartados de las últimas listas por diversas razones.

El Bayern fichó a Urbig en 2025 como uno de los candidatos a la sucesión de Manuel Neuer. El meta, de 22 años y procedente del Colonia, ha jugado en esta temporada 8 partidos de la Bundesliga, 3 de la Liga de Campeones y 1 de la Copa de Alemania.

Karl, de 18 años, dio en esta temporada el salto al primer equipo del Bayern y ha jugado 22 partidos de la Bundesliga, 7 de la Liga de Campeones y 3 en la Copa de Alemania. Karl ha marcado 8 goles en lo que va de temporada, 4 de ellos en la Liga de Campeones y 4 en la Bundesliga.

Nagelsmann, al presentar la convocatoria, admitió que la lista para estos amistosos tendrá mucha similitud con la que presentará en mayo de cara al Mundial, pero advirtió de que habría diferencias.

Es importante la ausencia de Jamal Musiala, que se resintió de una vieja lesión en días pasados y está en proceso de recuperación.

CONVOCATORIA DE ALEMANIA CON ANTONIO RÜDIGER

Porteros:

Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart) y Jonas Urbig (Bayern)

Defensas y centrocampistas defensivos.:

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern), Aleksandar Pavlovic (Bayern), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niko Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Anton Stach (Leeds United), Jonathan Tah (Bayern), Malik Thiaw (Newcastle) y Joscha Vagnomann (Stuttgart)

Centrocampistas ofensivos y delanteros:

Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray), Kevin Schade (Brentford), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) y Nick Woltemade