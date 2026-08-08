Arsenal anuncia fichaje del brasileño Bruno Guimaraes

El Arsenal hizo oficial este sábado el fichaje del centrocampista brasileño Bruno Guimaraes , procedente del Newcastle United, por 75 millones de libras (87 millones de euros).

Guimaraes, de 28 años, llegó al Newcastle en 2022 y se ha convertido en una de las caras más reconocibles de los éxitos de este equipo, que desde la compra saudí hace cinco años ha conseguido clasificarse en dos ocasiones a la Champions League y ganar la Copa de la Liga en 2025, su primer título en 70 años.

Sin embargo, el fondo de inversión saudí, conocido como PIF, ha comenzado una desaceleración a la hora de poner dinero que ha desembocado en la salida de jugadores importantes e incluso del entrenador de los últimos cuatro años, Eddie Howe, que dimitió del cargo el pasado viernes.

Con la salida de Guimaraes se acaba un ciclo en el Newcastle del dinero saudí, que en las últimas semanas ha perdido también a otros iconos como Anthony Gordon, que se marchó al Barcelona, y Sandro Tonali, que firmó por el Tottenham Hotspur.

"Es un traspaso complicado para mí porque el Newcastle significa mucho, pero quería experimentar algo nuevo en mi vida y estoy listo para un nuevo reto", dijo el internacional brasileño.

Nuevo fichaje para los "gunners", Bruno Guimaraes

Guimaraes es el cuarto fichaje del Arsenal en este mercado veraniego, tras la incorporación de Christos Tzolis, por el que se pagó 40 millones al Brujas, el fichaje permanente de Piero Hincapié por otros 40 millones y la llegada como agente libre de Illan Meslier.

Los 'Gunners' se han dejado más de 160 millones en este mercado al tiempo que han ingresado cerca de 50 por las ventas de Leandro Trossard, Christian Norgaard y Jakub Kiwior. La de Guimaraes puede no ser la última incorporación para el conjunto de Mikel Arteta que sigue oteando el mercado en busca de un extremo izquierdo.

FUENTE: EFE