Aston Villa le pegó al Manchester United con doblete de Morgan Rogers

Morgan Rogers sostuvo la candidatura al título del Aston Villa , que superó 2-1 al Manchester United con una actuación estelar de uno de los mejores jugadores de la Premier League, autor de un doblete decisivo con el que su equipo se mantiene en la tercera plaza a tres puntos del Arsenal, líder de la competición.

Rogers, sin duda, una de las grandes sensaciones de la temporada en Inglaterra, vive en un gran momento de forma y sus apariciones son decisivas para el Aston Villa. Acumula siete tantos este curso en Liga y este domingo sumó dos, incluyendo uno espectacular, que permitieron derrotar a un buen Manchester United.

Y pese a vivir en su escondrijo y oprimido por el ritmo que Bruno Fernandes y Cunha imprimían cuando querían y cómo querían, el equipo de Emery golpeó primero con un golazo de Morgan Rogers, sin duda el hombre más en forma del Aston Villa y de toda la Premier League.

Morgan Rogers en gran momento con el Aston Villa

Rogers se fabricó él solo un tanto que pocos esperaban. Primero, controló de forma acrobática un pase larguísimo de McGinn; después, se zafó de Lenny Yoro corriendo hacia el interior del área; y, finalmente, desde el vértice, se sacó de la chistera un derechazo espectacular que terminó en la escuadra izquierda de la portería defendida por Lammens.

Era el minuto 43 y su aparición parecía destinada a conducir a sus compañeros victoriosos hacia el vestuario. Era injusto, porque el United había sido mejor. Pero Matty Cash se encargó de nivelar la balanza con un error del que se aprovechó Cunha. El lateral del Villa perdió la pelota ante Patrick Dorgu, el brasileño la recibió dentro del área y empató en el tiempo añadido.

El contador volvió a ponerse a cero. La segunda parte, sin Bruno Fernandes por lesión, iba a decidir un choque eléctrico y Rogers decidió que iba a ser su día cuando volvió a aparecer al cuarto de hora de la reanudación para adelantar a su equipo con otro golpeo ganador desde dentro del área.

La décima victoria seguida se hizo realidad y Rogers se erigió como el salvador de un equipo que sigue en la pelea por el título. Eso sí, cerrará el año con dos visitas que decidirán cuál es su realidad: el Chelsea y el Arsenal serán el gran termómetro de un grupo que, de momento, es candidato.

