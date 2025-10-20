Juegos Centroamericanos 2025 Fútbol Internacional -  20 de octubre de 2025 - 16:09

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa ganó la medalla plata

La Selección de Panamá Fútbol Playa se colgó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025, que se disputan en Guatemala.

FOTO: COP

La selección de Panamá Fútbol Playa se quedó con la medalla de plata en los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala, tras la victoria 5-4 de El Salvador sobre el cuadro local en la última fecha.

Medallero final del Fútbol Playa en los Juegos Centroamericanos 2025

  1. El Salvador
  2. Panamá
  3. Guatemala

Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025

La delegación panameña ocupa la tercera posición en el medallero con 45 en total: 13 de oro, 17 de plata y 15 de bronce.

Guatemala, anfitrión del evento, lidera la tabla con 126 medallas (55 de oro, 39 de plata y 32 de bronce), mientras que Costa Rica es segundo (21 de oro, 23 de plata y 26 de bronce).

