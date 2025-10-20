Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa ganó la medalla plata FOTO: COP

La selección de Panamá Fútbol Playa se quedó con la medalla de plata en los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala, tras la victoria 5-4 de El Salvador sobre el cuadro local en la última fecha.

¡MEDALLA DE PLATA !



Felicitamos a la selección #PanamáFutPlaya por alzarse con la medalla de plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos @guatemala2025 .



Medallero final del Fútbol Playa en los Juegos Centroamericanos 2025 El Salvador Panamá Guatemala Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025 La delegación panameña ocupa la tercera posición en el medallero con 45 en total: 13 de oro, 17 de plata y 15 de bronce.

