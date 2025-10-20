Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa ganó la medalla plata

La selección de Panamá Fútbol Playa se quedó con la medalla de plata en los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala, tras la victoria 5-4 de El Salvador sobre el cuadro local en la última fecha.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1980376812594291005&partner=&hide_thread=false
Medallero final del Fútbol Playa en los Juegos Centroamericanos 2025
- El Salvador
- Panamá
- Guatemala
Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025
La delegación panameña ocupa la tercera posición en el medallero con 45 en total: 13 de oro, 17 de plata y 15 de bronce.
Guatemala, anfitrión del evento, lidera la tabla con 126 medallas (55 de oro, 39 de plata y 32 de bronce), mientras que Costa Rica es segundo (21 de oro, 23 de plata y 26 de bronce).