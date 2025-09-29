LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  29 de septiembre de 2025 - 15:15

Azarías Londoño estaría disponible en octubre con la Selección de Panamá

"Jugamos el miércoles Copa de Ecuador y sí tendré unos minutos", dijo Azarías Londoño a unos días de que la Selección de Panamá vuelva a las Eliminatorias.

Azarías Londoño

Azarías Londoño

AFP

Azarías Londoño, generó alarmas en el último partido de la Universidad Católica donde no estuvo convocado. Ante algunos rumores de su lesión, Arnulfo Barroso, periodista de COS y el DESMARQUE, habló con el jugador y le brindó detalles sobre su situación.

"Hablé con Azarías Londoño, porque no juega el fin de semana con U Católica, salían reportes que tenía una lesión muscular y también se hablaba que la lesión podría dejarlo fuera de tres a cuatro semanas. Hablé con Azarías y me dijo "Estoy bien gracias a Dios, tuve un micro desgarro pero nada grave, ya hoy entrené con el grupo", expresó Arnulfo Barroso.

"Jugamos el miércoles Copa de Ecuador y sí tendré unos minutos", además contestó con un "Primero Dios" sobre si llegaría a Panamá la próxima semana para concentrarse de cara a los partidos de octubre ante El Salvador y Surinam.

La Selección de Panamá suma apenas dos puntos de cuatro a falta de cuatro partidos para el final de las Eliminatorias CONCACAF.

