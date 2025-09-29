Azarías Londoño estaría disponible en octubre con la Selección de Panamá

Azarías Londoño, generó alarmas en el último partido de la Universidad Católica donde no estuvo convocado. Ante algunos rumores de su lesión, Arnulfo Barroso, periodista de COS y el DESMARQUE, habló con el jugador y le brindó detalles sobre su situación.
"Jugamos el miércoles Copa de Ecuador y sí tendré unos minutos", además contestó con un "Primero Dios" sobre si llegaría a Panamá la próxima semana para concentrarse de cara a los partidos de octubre ante El Salvador y Surinam.
La Selección de Panamá suma apenas dos puntos de cuatro a falta de cuatro partidos para el final de las Eliminatorias CONCACAF.