Azarías Londoño estaría disponible en octubre con la Selección de Panamá

Azarías Londoño , generó alarmas en el último partido de la Universidad Católica donde no estuvo convocado. Ante algunos rumores de su lesión, Arnulfo Barroso, periodista de COS y el DESMARQUE, habló con el jugador y le brindó detalles sobre su situación.

"Hablé con Azarías Londoño, porque no juega el fin de semana con U Católica, salían reportes que tenía una lesión muscular y también se hablaba que la lesión podría dejarlo fuera de tres a cuatro semanas. Hablé con Azarías y me dijo "Estoy bien gracias a Dios, tuve un micro desgarro pero nada grave, ya hoy entrené con el grupo", expresó Arnulfo Barroso.

"Jugamos el miércoles Copa de Ecuador y sí tendré unos minutos", además contestó con un "Primero Dios" sobre si llegaría a Panamá la próxima semana para concentrarse de cara a los partidos de octubre ante El Salvador y Surinam.

La Selección de Panamá suma apenas dos puntos de cuatro a falta de cuatro partidos para el final de las Eliminatorias CONCACAF.