Azarías Londoño: ¿Qué lesión sufre y cuánto tiempo estará de baja?

La Universidad Católica de Ecuador anunció que el panameño Azarías Londoño sufre una lesión muscular en su pierna derecha.

"Informamos que el jugador Azarías Londoño presentó molestias en la zona posterior del muslo derecho. Tras la evaluación médica correspondiente se diagnosticó una lesión muscular en el grupo isquiosural derecho", cita en un comunicado del club ecuatoriano.

El panameño inició su proceso de rehabilitación y se espera que el tiempo re recuperación sea de cuatro semanas.

En este equipo también están los panameño José Fajardo y Everardo Rose.

Comunicado de la Universidad Católica

