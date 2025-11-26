Azarías Londoño y José Fajardo son figuras en goleada de la "U" Católica en la Copa

Universidad Católica de los panameños Azarías Londoño y José Fajardo dio un paso firme hacia la final de la Copa Ecuador 2025 al remontar y golear 4-1 a Cuenca Juniors en la semifinal de ida disputada en el estadio Olímpico Atahualpa.

La Chatoleí, que busca poner fin a una larga sequía de títulos en sus 62 años de historia, logró imponer su jerarquía ante el conjunto de Segunda Categoría. El triunfo alimenta la ilusión de un club que nunca ha dado una vuelta olímpica y que ve en este torneo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la oportunidad ideal para romper con esa racha.

Pese a comenzar en desventaja por un autogol de Luis Cangá al inicio del segundo tiempo, el equipo de Diego Martínez reaccionó con contundencia. Azarías Londoño se convirtió en la gran figura al marcar un doblete que encaminó la remontada, completada luego con dos tantos adicionales para sellar el 4-1. José Fajardo anotó y asistió en este partido, siendo los panameños protagonistas del triunfo.

Universidad Católica visitará al Cuenca Juniors la próxima semana en el estadio ASA, donde buscará cerrar la serie y avanzar a la final, en la que enfrentará al ganador entre Liga de Quito y Emelec.

Reacciones de Azarías Londoño y José Fajardo

"Sabíamos que iba a ser un partido muy aguerrido. Sabemos las características de Cuenca Jrs, se pusieron en ventaja, pero tuvimos paciencia y sabíamos que las cosas iban a salir. Este fue un reto que nos propusimos desde el inicio, queremos darle un título al club, pero todavía no esta definida la serie, debemos cerrarla en Cuenca", dijo a DSports Azarías Londoño.

Mientras tanto José Fajardo expresó: "El Profe habló que debíamos tener más movilidad, en el primer tiempo estuvimos estáticos con los centrales de ellos. En el segundo tiempo cambiamos, el gol sorpresa de ellos nos motivó más, porque estamos en casa con nuestra gente".