Brahim Díaz: "Me duele el alma"

Brahim Díaz fue el "villano" en la Copa Africana de Naciones luego fallar un penal en el tiempo añadido del tiempo regular que pudo significar el título para Marruecos. Un día después de este partido, el jugador del Real Madrid se ha pronunciado en redes sociales.

"Me duele el alma. Soñé con este título aracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón.

"Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mi, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo".

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí"