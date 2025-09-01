Brian Schmetzer: "Nuestro equipo fue mucho mejor que Messi"

Brian Schmetzer, director técnico del Seattle Sounders, subrayó que el espíritu colectivo del Seattle Sounders fue clave para la victoria por 3-0 en la final de la Leagues Cup sobre el Inter Miami y sus figuras lideradas por Lionel Messi en el estadio Lumen Field.

"Aun a su edad, Messi es muy bueno, tiene muchísima experiencia. Él es una superestrella y merece todos los cumplidos que yo le pueda dar, pero el día de hoy nuestro colectivo fue mucho mejor que él", dijo Schmetzer en conferencia de prensa.

El entrenador del Sounders elogió la calidad técnica que también mostraron el español Jordi Alba, el argentino Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez.

Brian Schmetzer destacó al rival

"Ellos tienen jugadores talentosos e increíbles, que pudieron haber anotado un par de goles, pero nuestro colectivo y nuestra inteligencia nos ayudaron a mantener la compostura en todo momento", subrayó Schmetzer.

El entrenador de 63 años enfocó la atención en sus jugadores, citando nombres como el argentino Pedro de la Vega, el colombiano Jesús Ferreira y los hermanos Alex y Cristian Roldán.

"Vamos a hablar de nuestros chicos porque son jugadores talentosos y somos un gran equipo. Tal vez no tenemos los nombres más populares del mundo como Sergio Busquets o Jordi Alba, pero sí son jugadores muy talentosos dentro de un colectivo, y eso una vez más nos dio la ventaja", consideró Schmetzer.

Sobre las fricciones entre jugadores de ambos equipos al final del partido, Schmetzer comentó que "desafortunadamente eso nos va a quitar la atención de lo que fue un gran desempeño y un gran partido de Seattle Sounders, pero el marcador que logramos es la historia de este partido y no lo que pasó después".

