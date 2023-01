Carlo Ancelotti: "Nadie se está quejando de que no juega"

Jugar cada 3 días, "Estamos acostumbrados a jugar cada tres días, nos va bien. La plantilla ha vuelto bien tras el Mundial, con algún pequeño problema, pero la condición es buena. Mañana tenemos un partido complicad pero llegamos bien y tenemos confianza en hacer un buen partido".

Sobre el duelo ante el Villarreal: El Villarreal ha cambiado un poco, juega un fútbol con identidad clara, juega bien. Va a ser un partido entretenido, porque nosotros también queremos hacerlo lo mejor posible. La plantilla está bien, concentrada y motiva y en buena condición física".

"Para ser titular no sé, porque para mí ya lo es. En cada partido es importante, empiece o entre del banquillo. No hay titulares, muy pocos. He rotado poco a Vini y a Benzema, pero Karim se lesiona y Rodrygo ha jugado de 9. Lo importante es que puede jugar en cualquier posición de ataque, porque su calidad es tan grande que importa la posición, no es especialista en posiciones, sino en fútbol de ataque", dijo el DT italiano sobre Rodrygo Goes.