Carlo Ancelotti: "Tras la derrota contra el Milan arreglamos las cosas"

Nota de Carlo Ancelotti a la plantilla en 2024

“La nota del equipo es sobresaliente porque lo hemos hecho muy bien en todos los aspectos. La temporada pasada fue fantástica. Y gracias a la actitud de los futbolistas hemos arreglado una situación. Volver a repetir lo de la temporada pasada es complicado, pero lo intentaremos porque la calidad de la plantilla es muy alta”.

Superación ante la adversidad

“Tras la derrota contra el Milan arreglamos las cosas cuando hablamos en el vestuario. Volvimos y lo arreglamos”.

Momentos complicados de la temporada

“Nunca he tenido un problema de peligro porque sé cómo es mi trabajo. Cuando las cosas no salen bien soy el responsable. El club nunca me manifestó preocupación porque siempre me ha mostrado cariño y tranquilidad. Esto es lo que necesita un entrenador cuando vive un momento complicado. Yo confié en lo que me dijo el club tras los rumores en el banquillo y el club fue claro. Me dio calma, tranquilidad y que había que trabajar para salir de la situación”.

Evolución de la plantilla

“La evolución ha sido el compromiso en el apartado defensivo. La ausencia de jugadores como Militão, Carvajal, Alaba y Mendy pesan. Hemos intentado fortalecer nuestra calidad. Mbappé está mucho mejor, Bellingham ha empezado a marcar y Rodrygo ha vuelto. También lo hemos hecho muy bien en ataque”.

FUENTE: REAL MADRID