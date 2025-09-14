Carlos Harvey en semana redonda con goles en la Selección de Panamá y Minnesota United

Carlos Harvey volvió a romper las redes, luego de anotar un golazo con el Minnesota United en el triunfo 3-1 de los San Diego FC de la MLS.

Harvey venía de marcar el gol del empate de la Selección de Panamá ante Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.

Markanich adelantó el balón e inició una secuencia de pases que cambió el campo a Carlos Harvey, por la derecha. Harvey, otro suplente, sacó a su defensor del partido con una finta de tiro, recortó a la izquierda y metió un tiro de rosca que batió a dos Santos para ampliar la ventaja.

Con cuatro partidos por jugar, los "Loons" están a solo dos puntos de San Diego y a solo tres de Filadelfia en la lucha por el Supporters Shield.