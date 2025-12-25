Cecilio Waterman es anunciado como fichaje del CD Universidad de Concepción

Cecilio Waterman , delantero panameño de 34 años de edad fue anunciado recientemente como nuevo jugador del CD Universidad de Concepción del fútbol chileno, equipo en donde ya vio acción en el pasado.

Waterman, reciente figura con el campeón Coquimbo Unido vuelve al club en donde militó en la temporada 2020 y anotó 16 goles en 32 apariciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutbolUdeC/status/2004043919517196294&partner=&hide_thread=false … ,



Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman



¡Bienvenido al ÚNICO campeón de Concepción! #ElOrgulloDeSerForero pic.twitter.com/ZfFHSEWYET — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) December 25, 2025

Además de destacarse en el fútbol chileno en la pasada temporada, fue pieza clave en la clasificación de la selección de Panamá a la Copa del Mundo 2026, en la que será su histórica segunda aparición de "La Roja" en la cita mundialista.

Anuncio navideño del fichaje de Cecilio Waterman

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club chileno, siendo uno de los primeros movimientos de la institución e cara a la próxima temporada, un anuncio que llegó en la víspera de la Navidad.

"Watergol" llega a una nueva aventura futbolística luego de marcar 12 anotaciones con Coquimbo y tiene en la mira liderar la ofensiva en la vuelta a la primera división del club "Campanil".