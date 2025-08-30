Cecilio Waterman rompió las redes en Chile antes de las Eliminatorias

El experimentado atacante panameño Cecilio Waterman anotó para la victoria de Coquimbo Unido 1-0 ante Huachipato FC, en la jornada 22 de la Primera División de Chile.

La anotación llega en el último partido que disputará el canalero antes de concentrarse con la selección de Panamá, de cara a los partidos de las Eliminatorias CONCACAF frente a Surinam (4 de septiembre) y Guatemala (8 de septiembre).

Golpea rápido el equipo del 'Chino' González en Talcahuano. Muy buen gol de Cecilio Waterman para adelantar a Coquimbo contra Huachipato. Qué bien le acomoda la liga chilena al panameño. pic.twitter.com/mjm5Zp1BHT

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los Piratas son líderes del certamen con 53 puntos.

La definición de Cecilio Waterman vs Huachipato FC

Waterman recibió un pase largo desde el propio terreno de su equipo y a pura velocidad y fuerza le ganó a los defensores rivales al minuto 2', para definir de pierna izquierda ante el guardameta Rodrigo Odriozola en el Estadio Huachipato-CAP Acero.

El delantero de 34 años registra 8 goles y 1 asistencia en 20 partidos, siendo una pieza clave para el director técnico, Esteban González Herrera.