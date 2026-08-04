LPF: Calendario de partidos para la jornada 3 del Apertura 2026

Para la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) este viernes 7 de agosto, a través de la señal de RPC, no te pierdas el partido entre San Francisco FC y Herrera FC.
Partidos de la J3 del Apertura 2026 de la LPF
Viernes 7 de agosto
- San Francisco FC vs Herrera FC en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M. por la señal de RPC
Sábado 8 de agosto
- Plaza Amador vs Tauro FC en el COS Sport Plaza a las 6:15 P.M.
- UMECIT vs Árabe Unido en el Estadio Futuras Promesas a las 8:30 P.M.
Domingo 9 de agosto
- Unión Coclé vs Veraguas United en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
- Sporting SM vs Alianza FC en el COS Sport Plaza a las 6:15 P.M.
Lunes 10 de agosto
- CAI vs CD Universitario en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.