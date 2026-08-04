LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  4 de agosto de 2026 - 08:11

LPF: Calendario de partidos para la jornada 3 del Apertura 2026

Conoce el calendario de partidos de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo para esta semana.

LPF: Calendario de partidos para la jornada 3 del Apertura 2026

LPF: Calendario de partidos para la jornada 3 del Apertura 2026

FOTO / LPF

Para la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) este viernes 7 de agosto, a través de la señal de RPC, no te pierdas el partido entre San Francisco FC y Herrera FC.

Esta tercera fecha continua el sábado con el Plaza Amador vs Tauro en una nueva edición del Clásico Nacional. Luego el UMECIT enfrenta al Árabe Unido. Para la tanda dominical, Unión Coclé recibe al Veraguas United y el Sporting San Miguelito choca ante Alianza. Cierran la jornada el lunes CAI recibiendo al CD Universitario.

Partidos de la J3 del Apertura 2026 de la LPF

Viernes 7 de agosto

  • San Francisco FC vs Herrera FC en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M. por la señal de RPC

Sábado 8 de agosto

  • Plaza Amador vs Tauro FC en el COS Sport Plaza a las 6:15 P.M.
  • UMECIT vs Árabe Unido en el Estadio Futuras Promesas a las 8:30 P.M.

Domingo 9 de agosto

  • Unión Coclé vs Veraguas United en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M.
  • Sporting SM vs Alianza FC en el COS Sport Plaza a las 6:15 P.M.

Lunes 10 de agosto

  • CAI vs CD Universitario en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
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