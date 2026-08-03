Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá goleó a Cuba y avanza a semifinales

La selección de Panamá U21 de César Aguilar venció 3-0 a Cuba en la última jornada de la fase regular del fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

Carlos Sinesterra abrió el marcador sobre el minuto 7, sumando su segunda anotación en lo que va del torneo.

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Sobre el final del partido llegaron los dos goles de Rubén Collymore para asegurar el boleto a las semifinales del fútbol y estar cerca de sumar medalla para el país.

¿Quién será el rival de Panamá en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Todavía falta por completar la jornada, sin embargo los posibles rivales de Panamá podría ser entre México, Venezuela y República Dominicana.