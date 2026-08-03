MAREA ROJA Marea Roja -  3 de agosto de 2026 - 17:24

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá goleó a Cuba y avanza a semifinales

La selección de Panamá venció a Cuba y avanzó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá goleó a Cuba y avanza a semifinales

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá goleó a Cuba y avanza a semifinales

COMITE OLIMPICO DE PANAMA

La selección de Panamá U21 de César Aguilar venció 3-0 a Cuba en la última jornada de la fase regular del fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

Carlos Sinesterra abrió el marcador sobre el minuto 7, sumando su segunda anotación en lo que va del torneo.

Sobre el final del partido llegaron los dos goles de Rubén Collymore para asegurar el boleto a las semifinales del fútbol y estar cerca de sumar medalla para el país.

¿Quién será el rival de Panamá en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Todavía falta por completar la jornada, sin embargo los posibles rivales de Panamá podría ser entre México, Venezuela y República Dominicana.

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