Christian Eriksen es nuevo refuerzo del Manchester United

Christian Eriksen dijo:

“Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble.

“He visto el trabajo de Erik en Ajax y sé el nivel de detalle y preparación que él y su personal ponen todos los días. Está claro que es un entrenador fantástico. Habiendo hablado con él y aprendido más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, estoy aún más emocionado por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones en el juego, hay muchas cosas que sé que puedo lograr y este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”.

John Murtough, director de fútbol del Manchester United, dijo:

“Christian ha sido uno de los mejores centrocampistas ofensivos de Europa a lo largo de su carrera. No sorprende que haya tenido tantas opciones este verano, por lo que estamos muy contentos de que esté convencido de que este es el club adecuado para él.

“Además de su excelente técnica, Christian agregará una valiosa experiencia y habilidades de liderazgo al equipo, y estamos ansiosos por ver los beneficios de estas cualidades en el campo la próxima temporada y más allá”.