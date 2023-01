¿Cómo fue la primera noche de Dani Alves estando en prisión?

Tuvo que pasar el mismo proceso que cualquier ingresado: reconocimiento médico, huella dactilar y fotografía para el expediente del preso. De ahí lo llevaron a una celda individual por razones de seguridad. No tendrá acceso a teléfono e internet en el complejo, ni saldrá al patio junto con otros presos. “Como al resto de presos, se le hizo entrega de una tarjeta económica para uso exclusivo en el centro con la que podrá comprar algunos de los productos de las máquinas que hay en el pabellón de ingresos.

Alves de 39 años, quien viene de disputar con Brasil la Copa del Mundo en Qatar 2022 llegó con la misma ropa con la que fue detenido a primera hora de la mañana, aceptó el lote penitenciario que le ofrecieron y lucía “desubicado y anímicamente muy tocado” por la situación.

“El médico le ofreció una pastilla para dormir y no la quiso. Los funcionarios le ofrecieron la posibilidad de hacer la llamada a la que tiene derecho, pero no pudo hacerla porque no recordaba ningún número (...) Los funcionarios pusieron a disposición del jugador un libro para distraerse, y le entregaron una botella de agua. Se trata de una celda individual con una ventana al exterior, una cama, un pupitre, una ducha y un retrete. Un funcionario le llevó una bandeja con la cena sobre las diez de la noche y apenas comió. Un poco de fruta nada más”, indicaron en La Vanguardia.

Dani Alves permanecerá en prisión hasta que prospere el recurso de su defensa, aunque le espera un largo tiempo en el centro penitenciario. Durante los primeros días, ABC informa que lo atenderá un psicólogo, un educador social y un jurista. Después lo ubicarán de forma definitiva en un módulo, donde sí convivirá con el resto de internos.

