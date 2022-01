Copa de África: Estadio de Yaundé no acogerá partido de cuartos de final

Los integrantes de ese duelo de cuartos del domingo están por decidir: el ganador del Costa de Marfil-Egipto se enfrentará al vencedor del Marruecos-Malaui.

"Hay que poner en marcha una comisión para investigar inmediatamente lo que ha pasado y para saber qué había que haber hecho y no se hizo, y quién no lo hizo, quién no cumplió sus obligaciones. Queremos el informe de aquí al viernes", añadió Motsepe, en alusión a la avalancha que causó 8 fallecidos y 38 heridos en la entrada del estadio Olembé el lunes, poco antes del partido de octavos de final de la CAN, que el anfitrión Camerún ganó 2-1 a Comoras.

FUENTE: AFP