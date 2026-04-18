Mike Stump estará bajo el mando de Panamá Sub-20 de cara al Mundial 2027

Mike Stump, nuevo entrenador de la Selección Masculina de Panamá Sub-20, está listo para encarar una nueva semana de preparación con miras al proceso clasificatorio a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Los entrenamientos para este microciclo serán de lunes a miércoles 22 de abril, en horario de 8 a 10:00 a.m. en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park.
Los dirigidos por el técnico Stump arrancaron entrenamientos a finales del pasado mes de marzo, enfocados en el inicio de la fase de grupos del próximo Premundial Sub-20.
El Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026 está programado para jugarse a finales del próximo mes de julio.
Se tiene agendado que para el próximo 7 de mayo se realice el sorteo de los grupos con las 12 selecciones participantes del Premundial.
Panamá Sub-20 buscará obtener uno de los cuatro cupos que ofrece el torneo a los equipos que logren avanzar a las semifinales y así decir presente en el próximo Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Dicha competencia también clasificará a los equipos que lleguen a la final a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para Stump, de 55 años, su rol ahora como DT de la Sub-20 significa una nueva oportunidad de continuar con el proceso que lideró en el 2022 con la Selección Sub-17, la cual culminó con la disputa de la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023, último Mundial Sub-17 que se jugó con 24 equipos participantes y no 48 como se juega actualmente en Catar.
A continuación, el listado de convocados a microciclo de Panamá Sub-20
- Alberto Ruiz Tauro FC
- Dylan Mock CA Independiente
- Edward Cousin San Francisco FC
- Elías Solano CD Plaza Amador
- Anthony Ramos CD Plaza Amador
- Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido
- Oliver Campos Alianza FC
- David Chambers FC Chorrillo
- Joseph Hidalgo Alianza FC
- Reynaldo Williams Tauro FC
- Josué Wood San Francisco FC
- Shayron Stewart Bocas FC
- Dylan Cedeño Sporting SM
- Robben Benítez Sporting SM
- Klissman De Gracia Veraguas United
- Carlos Racine CD Plaza Amador
- Joseph Pacheco CD Plaza Amador
- Edmilson González Herrera FC
- Jafeth Cedeño Sporting SM
- Adrián Olivardía Tauro FC
- Aníbal Collymore Deportivo Árabe Unido
- Eladio Smith CA Independiente
- Carlos Rodríguez Alianza FC
- Ángel James Sporting SM
- Reynaldo Graham Deportivo Árabe Unido
- Simao Garcés San Francisco FC
- Moisés Richards Sporting SM
- Anthony Perea Tauro FC
FUENTE: FPF