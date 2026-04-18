Mike Stump estará bajo el mando de Panamá Sub-20 de cara al Mundial 2027

Mike Stump , nuevo entrenador de la Selección Masculina de Panamá Sub-20 , está listo para encarar una nueva semana de preparación con miras al proceso clasificatorio a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

El técnico responsable de guiar a Panamá al pasado Mundial Sub-17 de Indonesia 2023 liderará a partir de este lunes 20 de abril una nueva semana de entrenamientos con los jugadores locales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y Liga PROM .

¡NUEVO MICROCICLO ! Mike Stump, nuevo DT de la selección masculina #PanamáSub20 , realiza un nuevo llamado a entrenamientos para este lunes en el COS Sports Plaza . Los detalles https://t.co/udGgzKPtxA pic.twitter.com/D0TtrgFpmS

Los entrenamientos para este microciclo serán de lunes a miércoles 22 de abril, en horario de 8 a 10:00 a.m. en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park.

Los dirigidos por el técnico Stump arrancaron entrenamientos a finales del pasado mes de marzo, enfocados en el inicio de la fase de grupos del próximo Premundial Sub-20.

El Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026 está programado para jugarse a finales del próximo mes de julio.

Se tiene agendado que para el próximo 7 de mayo se realice el sorteo de los grupos con las 12 selecciones participantes del Premundial.

Panamá Sub-20 buscará obtener uno de los cuatro cupos que ofrece el torneo a los equipos que logren avanzar a las semifinales y así decir presente en el próximo Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Dicha competencia también clasificará a los equipos que lleguen a la final a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Stump, de 55 años, su rol ahora como DT de la Sub-20 significa una nueva oportunidad de continuar con el proceso que lideró en el 2022 con la Selección Sub-17, la cual culminó con la disputa de la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023, último Mundial Sub-17 que se jugó con 24 equipos participantes y no 48 como se juega actualmente en Catar.

A continuación, el listado de convocados a microciclo de Panamá Sub-20

Alberto Ruiz Tauro FC

Dylan Mock CA Independiente

Edward Cousin San Francisco FC

Elías Solano CD Plaza Amador

Anthony Ramos CD Plaza Amador

Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido

Oliver Campos Alianza FC

David Chambers FC Chorrillo

Joseph Hidalgo Alianza FC

Reynaldo Williams Tauro FC

Josué Wood San Francisco FC

Shayron Stewart Bocas FC

Dylan Cedeño Sporting SM

Robben Benítez Sporting SM

Klissman De Gracia Veraguas United

Carlos Racine CD Plaza Amador

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

Edmilson González Herrera FC

Jafeth Cedeño Sporting SM

Adrián Olivardía Tauro FC

Aníbal Collymore Deportivo Árabe Unido

Eladio Smith CA Independiente

Carlos Rodríguez Alianza FC

Ángel James Sporting SM

Reynaldo Graham Deportivo Árabe Unido

Simao Garcés San Francisco FC

Moisés Richards Sporting SM

Anthony Perea Tauro FC

FUENTE: FPF