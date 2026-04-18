Selección de Panamá Marea Roja -  18 de abril de 2026 - 12:19

Mike Stump estará bajo el mando de Panamá Sub-20 de cara al Mundial 2027

La selección de Panamá Sub-20 iniciará su proceso clasificatorio al Mundial 2027 con Mike Stump al mundo.

Mike Stump estará bajo el mando de Panamá Sub-20 de cara al Mundial 2027

Mike Stump estará bajo el mando de Panamá Sub-20 de cara al Mundial 2027

FOTO: FPF

Mike Stump, nuevo entrenador de la Selección Masculina de Panamá Sub-20, está listo para encarar una nueva semana de preparación con miras al proceso clasificatorio a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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El técnico responsable de guiar a Panamá al pasado Mundial Sub-17 de Indonesia 2023 liderará a partir de este lunes 20 de abril una nueva semana de entrenamientos con los jugadores locales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y Liga PROM.

Los entrenamientos para este microciclo serán de lunes a miércoles 22 de abril, en horario de 8 a 10:00 a.m. en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park.

Los dirigidos por el técnico Stump arrancaron entrenamientos a finales del pasado mes de marzo, enfocados en el inicio de la fase de grupos del próximo Premundial Sub-20.

El Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026 está programado para jugarse a finales del próximo mes de julio.

Se tiene agendado que para el próximo 7 de mayo se realice el sorteo de los grupos con las 12 selecciones participantes del Premundial.

Panamá Sub-20 buscará obtener uno de los cuatro cupos que ofrece el torneo a los equipos que logren avanzar a las semifinales y así decir presente en el próximo Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Dicha competencia también clasificará a los equipos que lleguen a la final a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Stump, de 55 años, su rol ahora como DT de la Sub-20 significa una nueva oportunidad de continuar con el proceso que lideró en el 2022 con la Selección Sub-17, la cual culminó con la disputa de la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023, último Mundial Sub-17 que se jugó con 24 equipos participantes y no 48 como se juega actualmente en Catar.

A continuación, el listado de convocados a microciclo de Panamá Sub-20

  • Alberto Ruiz Tauro FC
  • Dylan Mock CA Independiente
  • Edward Cousin San Francisco FC
  • Elías Solano CD Plaza Amador
  • Anthony Ramos CD Plaza Amador
  • Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido
  • Oliver Campos Alianza FC
  • David Chambers FC Chorrillo
  • Joseph Hidalgo Alianza FC
  • Reynaldo Williams Tauro FC
  • Josué Wood San Francisco FC
  • Shayron Stewart Bocas FC
  • Dylan Cedeño Sporting SM
  • Robben Benítez Sporting SM
  • Klissman De Gracia Veraguas United
  • Carlos Racine CD Plaza Amador
  • Joseph Pacheco CD Plaza Amador
  • Edmilson González Herrera FC
  • Jafeth Cedeño Sporting SM
  • Adrián Olivardía Tauro FC
  • Aníbal Collymore Deportivo Árabe Unido
  • Eladio Smith CA Independiente
  • Carlos Rodríguez Alianza FC
  • Ángel James Sporting SM
  • Reynaldo Graham Deportivo Árabe Unido
  • Simao Garcés San Francisco FC
  • Moisés Richards Sporting SM
  • Anthony Perea Tauro FC

FUENTE: FPF

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