Copa de Alemania: El Borussia Dortmund superó la primera ronda con gol de Serhou Guirassy

El Borussia Dortmund ha avanzado a la segunda ronda de la DFB Pokal por vigésimo año consecutivo. En el primer partido oficial de la temporada 2025/26, el BVB se impuso por 1-0 (0-0) al Rot-Weiss Essen de la 3. Liga gracias a un gol del delantero Serhou Guirassy.

Los 19.962 espectadores en el estadio de la Hafenstrasse, con todas las entradas agotadas, crearon un ambiente electrizante mucho antes del inicio del partido y demostraron su clase durante el minuto de silencio por el fallecido ídolo de ambos clubes, Frank Mill. Al comenzar el partido, el BVB hizo todo lo posible en un partido de copa contra un rival de menor categoría, pero perdió la paciencia y el ritmo tras unos 25 minutos. Esto desencadenó una intensa batalla en la que los menos favorecidos tuvieron sus buenas ocasiones. No fue hasta el minuto 79 que Serhou Guirassy marcó el primer gol, el que a la postre supuso la victoria.