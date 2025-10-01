Copa Centroamericana 2025: Alajuelense remonta y elimina al Motagua de Jorge Serrano

La Concacaf Copa Centroamericana 2025 continuó con Liga Deportiva Alajuelense imponiéndose 2-1 ante FC Motagua en el partido de vuelta de los cuartos de final el martes en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés en Tegucigalpa, Honduras.

Los clubes empataron 2-2 en el global, con LD Alajuelense ganando la serie por la regla del gol de visitante. El campeón defensor avanzó a semifinales por tercera temporada consecutiva y aseguró su lugar en la Concacaf Copa de Campeones 2026.

FC Motagua llegó con ventaja de 1-0 tras ganar la ida. Rodrigo Gómez convirtió un penal al 24’ para adelantar a Motagua en el partido de vuelta y ampliar la ventaja en el global.

Remontada de la Liga Deportiva Alajuelense

Joel Campbell empató para los visitantes al 30’, definiendo con una volea al ángulo superior izquierdo desde el centro del área. Anthony Hernández dio la asistencia en la jugada.

Alajuelense estuvo cerca de tomar la ventaja antes del descanso, pero el arquero de Motagua, Luis Ortiz, respondió con tres atajadas clave en los minutos 33 y 34.

Diego Campos marcó el gol del triunfo para los campeones defensores al 90’+1’, con una definición de derecha dentro del área, para sellar la remontada en el partido y asegurar la clasificación por la regla del gol de visitante.

FUENTE: CONCACAF