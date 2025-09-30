MLB: Red Sox vencen a Yankees con"joyita" de Garrett Crochet en el J1 del Wild Card

En la primera apertura de postemporada en su carrera, Garrett Crochet ofreció una actuación brillante (7.2 entradas, cuatro hits, sin bases por bolas, 11 ponches) que guio a los Red Sox a una victoria de 3-1 sobre los Yankees en el Juego 1 de esta Serie del Comodín de la Liga Americana, al mejor de tres.

El zurdo cerró su labor (la más larga de su carrera con 117 lanzamientos) con una recta de 100.2 mph, su pitcheo más rápido de la noche, para ponchar sin tirarle a Austin Wells

Boston adquirió a Crochet desde los White Sox en diciembre precisamente para noches como esta, y el zurdo de 26 años demostró estar a la altura.

En la parte alta del séptimo, que cambió el rumbo del juego, Ceddanne Rafaela (uno de los bateadores menos pacientes de Boston) negoció una base por bolas de 11 envíos con un out ante Luke Weaver. Rafaela fue el primer bateador que enfrentó Weaver luego de que Fried dejara el montículo entre ovaciones, tras 6.1 capítulos estelares. Luego vino Nick Sogard, quien conectó lo que parecía un sencillo rutinario al jardín derecho-central. En cambio, Sogard fue agresivo, puso a prueba el brazo de Aaron Judge y se deslizó para convertirlo en doblete.

Eso preparó el escenario para el primer turno en postemporada de Masataka Yoshida, quien disparó un sencillo de dos carreras por el medio del campo para darle la ventaja a los Medias Rojas.

Boston sumó una importante rayita de seguro en el noveno, cuando Trevor Story conectó un sencillo con dos outs ante el cerrador de los Yankees, David Bednar, y luego se robó la segunda. Alex Bregman vino a continuación y disparó un doblete impulsor de dos anotaciones.

Yankees lo intentaron en la novena

Los Yankees dieron señales de vida en la parte baja del noveno, llenando las bases sin outs ante el cubano Aroldis Chapman, quien entró al relevo tras la salida de Crochet en el octavo. Pero el veterano zurdo de 37 años apretó el brazo, ponchando a Giancarlo Stanton, dominando a Jazz Chisholm Jr. con un elevado al derecho, y luego ponchando a Trent Grisham para sentenciar el juego.

Antes de la noche del martes, Chapman solo había enfrentado a un bateador con las bases llenas en toda la temporada, antes de medirse a tres en ese noveno episodio.

FUENTE: MLB