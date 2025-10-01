NBA: Jonathan Kuminga acepta contrato con los Warriors, según informes

El jugador de 22 años de edad Jonathan Kuminga llegó a un acuerdo para volver a la NBA con los Golden State Warriors, según informes de ESPN.

Shams Charania, de ESPN, informa que Kuminga, la séptima selección general del Draft de 2021, ha llegado a un acuerdo con los Warriors por dos años y 48,5 millones de dólares, que incluye una opción de renovación para el segundo año. Charania añadió que esta opción permitiría negociar un nuevo contrato antes de la temporada baja 2026-27.

Como agente libre restringido, las opciones de Kuminga eran limitadas más allá de la oferta calificada de un año. Los Warriors tenían derecho a igualar cualquier oferta de otro equipo, y ante la escasez de equipos en el mercado capaces o dispuestos a extenderle una oferta a Kuminga, las negociaciones entre él y Golden State se prolongaron.

Kuminga, de 2,03 metros de altura, ha tenido un tiempo de juego irregular durante sus cuatro años con los Warriors y viene de una temporada en la que promedió 15,3 puntos con un 45,4% de acierto en tiros de campo, el más bajo de su carrera. Tras apenas jugar en la primera ronda de los playoffs de 2025, Kuminga vio aumentar su tiempo de juego después de que varios compañeros sufrieran lesiones. Anotó 30, 23 y 26 puntos en cada uno de los últimos tres partidos de los Warriors contra Minnesota en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Desde que ganaron su séptimo y más reciente campeonato de la NBA en 2022, los Warriors han ganado menos de 50 juegos en cada una de las últimas tres temporadas y no han avanzado más allá de las semifinales de conferencia.

FUENTE: NBA