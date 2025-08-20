Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy miércoles 20 de agosto con acción panameña

La Copa Centroamericana 2025 continuará con sus acciones este miércoles 20 de agosto, con duelos de los grupos B y C respectivamente en distintos escenarios de la región de CONCACAF.

Tres cara a cara se llevarán a cabo en esta jornada, uno en territorio panameño, otro en la ciudad de San Pedro Sula en Honduras y cerrará la jornada en Costa Rica.

Partidos para hoy 20 de agosto en la Copa Centroamericana 2025

CAI vs Saprissa a las 7:00 P.M. en el Estadio Rommel Fernández.

Real España vs Diriangén en el Estadio General Francisco Morazán a las 9:00 P.M.

Cartaginés vs Verdes a las 9:00 P.M. en el Estadio José Rafael "Fello" Meza.

El Club Atlético Independiente de la Liga Panameña de Fútbol llega a este compromiso después de ganarle por marcador de 3-1 a Verdes, en su primer triunfo de la competición y ahora tendrá en casa la oportunidad de sumar puntos y ascender en la tabla del Grupo C.