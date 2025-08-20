FÚTBOL Fútbol Internacional -  20 de agosto de 2025 - 08:58

Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy miércoles 20 de agosto con acción panameña

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este miércoles 20 de agosto en la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF.

CONCACAF

La Copa Centroamericana 2025 continuará con sus acciones este miércoles 20 de agosto, con duelos de los grupos B y C respectivamente en distintos escenarios de la región de CONCACAF.

Tres cara a cara se llevarán a cabo en esta jornada, uno en territorio panameño, otro en la ciudad de San Pedro Sula en Honduras y cerrará la jornada en Costa Rica.

Partidos para hoy 20 de agosto en la Copa Centroamericana 2025

CAI vs Saprissa a las 7:00 P.M. en el Estadio Rommel Fernández.

Real España vs Diriangén en el Estadio General Francisco Morazán a las 9:00 P.M.

Cartaginés vs Verdes a las 9:00 P.M. en el Estadio José Rafael "Fello" Meza.

El Club Atlético Independiente de la Liga Panameña de Fútbol llega a este compromiso después de ganarle por marcador de 3-1 a Verdes, en su primer triunfo de la competición y ahora tendrá en casa la oportunidad de sumar puntos y ascender en la tabla del Grupo C.

