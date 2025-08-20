Clasificatoria Concacaf W: Panamá Femenina inicia camino con rivales del Caribe

Este miércoles 20 de agosto, en la ciudad de Miami, Florida se sortearon los grupos de la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 y la Selección Panamá Femenina ya tiene sus rivales confirmados rumbo a la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Panamá Femenina, liderada por la entrenadora Toña Is, quedó en el Grupo E como cabeza de serie junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba.

La escuadra femenina, que busca su segunda clasificación mundialista, debutará el domingo 30 de noviembre como visitante frente a la selección femenina de Curazao.

Su segundo partido será el miércoles 4 de marzo del 2026 también de visita frente a San Cristóbal y Nieves.

Luego su tercer partido será en casa el jueves 9 de abril de 2026 ante Aruba y cierra la fase de grupos jugando también en casa el viernes 17 de abril enfrentándose a la selección femenina de Cuba.

Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente al Campeonato W 2026.

Durante la fase de grupos, cada equipo disputará dos partidos como local y dos como visitante. Al finalizar esta etapa, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026, junto a las ya clasificadas selecciones femeninas de Estados Unidos y Canadá.

Grupos definidos

Los grupos para esta Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

Grupo A: México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de EU

Grupo B: Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda

Grupo C: Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada, Islas Caimán

Grupo D: Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila.

Grupo E: Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba.

Grupo F: Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Barbados.

Calendario de Panamá Femenina

Grupo E

Curazao vs PANAMÁ

30 de noviembre

San Cristóbal y Nieves vs PANAMÁ

4 de marzo 2026

PANAMÁ vs Aruba

9 de abril 2026

PANAMÁ vs Cuba

17 de abril 2026

FUENTE: FPF