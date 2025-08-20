 ¿Cuándo vuelve a jugar el Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2025?

El Plaza Amador se enfrentará al Alianza de El Salvador el próximo miércoles 28 de agosto en la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Rommel Fernández y buscarán mantener el primer lugar de grupo.
Plaza Amador libre el fin de semana
El equipo de Mario Méndez estará libre porque no hay liga local, por un juego de las estrellas de la LPF de la temporada.
Mientras, Plaza Amador continuará preparando ese duelo ya que logró clasificar a cuartos de final, pero no confiado por los últimos dos goles que recibieron que pudieron complicarlos.