¿Cuándo vuelve a jugar el Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2025?

El Plaza Amador se enfrentará al Alianza de El Salvador el próximo miércoles 28 de agosto en la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Rommel Fernández y buscarán mantener el primer lugar de grupo.

Los Leones vencieron 3-2 a Managua en la jornada 4 y consiguieron mantener el primer lugar, de esta manera siguen invictos con la victoria ante Antigua y Alajuelense.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Plaza Amador libre el fin de semana

El equipo de Mario Méndez estará libre porque no hay liga local, por un juego de las estrellas de la LPF de la temporada.

Mientras, Plaza Amador continuará preparando ese duelo ya que logró clasificar a cuartos de final, pero no confiado por los últimos dos goles que recibieron que pudieron complicarlos.