Copa Centroamericana 2025 de Concacaf: Calendario de los cuartos de final

Dos clubes panameños continúan la pelea en la Copa Centroamericana 2025 y la Concacaf reveló este viernes el calendario oficial de los cuartos de final que arrancarán el martes 23 de septiembre y finalizarán el jueves 2 de octubre.
Calendario de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025
Partidos de ida
Martes 23 septiembre 2025
LD Alajuelense vs FC Motagua - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC
Miércoles 24 septiembre 2025
Club Xelajú MC vs Sporting San Miguelito - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA
Real CD España vs CD Plaza Amador - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON
Jueves 25 septiembre 2025
CS Cartaginés vs Club Olimpia Deportivo - Estadio Fello Meza, Cartago, CRC
Partidos de vuelta
Martes 30 septiembre 2025
FC Motagua vs LD Alajuelense - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON
Miércoles 1 octubre 2025
CD Plaza Amador vs Real CD España - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN
Jueves 2 octubre 2025
Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC - Estadio Universitario, Penonomé, PAN
Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON
Semifinales & Play-In: 21–23 octobre y 28–30 octubre, 2025
Final: 25–27 noviembre y 2–4 diciembre, 2025