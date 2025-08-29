FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de agosto de 2025 - 18:46

Copa Centroamericana 2025 de Concacaf: Calendario de los cuartos de final

Concacaf presentó el calendario de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 donde compite el Plaza Amador y Sporting SM.

Concacaf

Dos clubes panameños continúan la pelea en la Copa Centroamericana 2025 y la Concacaf reveló este viernes el calendario oficial de los cuartos de final que arrancarán el martes 23 de septiembre y finalizarán el jueves 2 de octubre.

El Plaza Amador y el Sporting SM jugarán el mismo 24 de septiembre en horario por confirmarse, ambos en calidad de visitante por obtener el primer lugar en sus grupos.

Calendario de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

Partidos de ida

Martes 23 septiembre 2025

LD Alajuelense vs FC Motagua - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Miércoles 24 septiembre 2025

Club Xelajú MC vs Sporting San Miguelito - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Real CD España vs CD Plaza Amador - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Jueves 25 septiembre 2025

CS Cartaginés vs Club Olimpia Deportivo - Estadio Fello Meza, Cartago, CRC

Partidos de vuelta

Martes 30 septiembre 2025

FC Motagua vs LD Alajuelense - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON

Miércoles 1 octubre 2025

CD Plaza Amador vs Real CD España - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Jueves 2 octubre 2025

Sporting San Miguelito vs Club Xelajú MC - Estadio Universitario, Penonomé, PAN

Club Olimpia Deportivo vs CS Cartaginés - Estadio "Chelato" Uclés, Tegucigalpa, HON

Semifinales & Play-In: 21–23 octobre y 28–30 octubre, 2025

Final: 25–27 noviembre y 2–4 diciembre, 2025

