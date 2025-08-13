Copa Centroamericana 2025: Sporting SM derrotó a Diriangén FC y lo igualó en la tabla

El Sporting San Miguelito derrotó 2-1 al Diriangén FC Copa Centroamericana 2025 , encuentro disputado en el Estadio Universidad Latina.

Nada más comenzar el partido, se pitó un penal luego de una mano en el área tras disparo de Yair Jaén que desde los doce pasos marcó Ángel Valencia.

En diez minutos Marcos de León apareció para realizar dos buenas intervenciones. El ex de Veraguas United fue determinante en el empate ante Municipal en el estreno de la Copa Centroamericana.

El segundo tanto de los "académicos" llegó gracias a una gran jugada colectiva donde Armando Cooper filtró por la izquierda en la subida de Kevin Galván que metió un centro por bajo para la aparición en el área de Ramsés De León que definió de zurda en el ángulo superior del portero.

A la hora de partido llegó el descuento por parte de los visitantes por medio de Junior Arteaga.

Tras este partido, los de San Miguelito llegaron a cuatro puntos al igual que el conjunto nicaragüense.

Próximo partido de Sporting San Miguelito

El próximo partido en este torneo será ante Herediano el jueves 21 de agosto a las 7:00 P.M.