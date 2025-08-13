El goleador Jorlian Sánchez y "mucha ilusión" con un nuevo triunfo

El atacante del CD Plaza Amador Jorlian Sánchez habló luego del triunfo ante Antigua, en un duelo por la jornada de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF llena de goles.

Sánchez, de 29 años de edad fue pieza clave en la victoria de los "leones" por marcador de 5-3 en una visita a territorio guatemalteco en el Estadio Pensativo.

Palabras del goleador Jorlian Sánchez

"Un partido importante que veníamos con mucha ilusión de aganarlo y bueno seguimos con buen pie. El éxito creo fue fue el trabajo, nunca perdimos el enfoque, a pesar de que empezaron ganando el partido ellos, seguimos haciendo las cosas bien, con la cabeza fría y se nos pudo dar los goles", señaló Sánchez.

"Dos victorias importantes, con dos equipos importantes, creo que nosotros también somos muy buenos jugadores, quizás no nos conozcan mucho, pero por ahí nos comenzarán a conocer por el buen trabajo que estamos habiendo y bueno, cerrar en casa fuerte", finalizó Jorlian Sánchez.

Con el resultado de la noche del 12 de agosto, Plaza Amador es líder del Grupo A de la Copa Centroamericana 2025 con 6 unidades, Antigua segundo por ahora con 4 puntos pero con un partido más, Alajuelense con 3 puntos en dos partidos, Alianza con 1 punto y Managua sin unidades.