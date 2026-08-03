MLB: Heliot Ramos deja a los Gigantes y se une a los Yankees FOTO: MLB

Los Yankees de Nueva York de la MLB pasaron buena parte de la antesala de la Fecha límite de cambios del lunes buscando a un jardinero/bateador derecho. Con menos de una hora restante antes del cierre, encontraron a uno al adquirir al toletero puertorriqueño Heliot Ramos desde los Gigantes de San Francisco.

Hello, Heliot



Welcome to the Bronx! #RepBX pic.twitter.com/NJ2ITRCsg7 — New York Yankees (@Yankees) August 3, 2026 Dos prospectos pasaron a San Francisco a cambio de Ramos, quien cumplirá 27 años en septiembre: El lanzador zurdo dominicano Henry Lalane (prospecto Nro. 5 de los Yankees) y el infielder Kaeden Kent (Nro. 13), hijo del miembro del Salón de la Fama Jeff Kent.

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