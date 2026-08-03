MLB MLB -  3 de agosto de 2026 - 17:49

MLB: Heliot Ramos deja a los Gigantes y se une a los Yankees

Los Yankees de Nueva York suman a Heliot Ramos tras acordar un intercambio con los Gigantes de San Francisco de la MLB.

MLB: Heliot Ramos deja a los Gigantes y se une a los Yankees

MLB: Heliot Ramos deja a los Gigantes y se une a los Yankees

FOTO: MLB

Los Yankees de Nueva York de la MLB pasaron buena parte de la antesala de la Fecha límite de cambios del lunes buscando a un jardinero/bateador derecho. Con menos de una hora restante antes del cierre, encontraron a uno al adquirir al toletero puertorriqueño Heliot Ramos desde los Gigantes de San Francisco.

Dos prospectos pasaron a San Francisco a cambio de Ramos, quien cumplirá 27 años en septiembre: El lanzador zurdo dominicano Henry Lalane (prospecto Nro. 5 de los Yankees) y el infielder Kaeden Kent (Nro. 13), hijo del miembro del Salón de la Fama Jeff Kent.

DETALLES DEL CAMBIO - MLB

Yankees reciben: Heliot Ramos, OF

Gigantes reciben: Henry Lalane, LZ (prospecto Nro. 5 de los Yankees), Kaeden Kent, INF (Nro. 13)

La adquisición de Ramos por parte de los Yankees llega después del movimiento realizado el domingo para incorporar al 1B/BD Luis García Jr. desde los Nacionales, con el objetivo de fortalecer una ofensiva que ha tenido dificultades para producir carreras con Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton en la lista de lesionados

FUENTE: MLB

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