MLB: Heliot Ramos deja a los Gigantes y se une a los Yankees

Los Yankees de Nueva York de la MLB pasaron buena parte de la antesala de la Fecha límite de cambios del lunes buscando a un jardinero/bateador derecho. Con menos de una hora restante antes del cierre, encontraron a uno al adquirir al toletero puertorriqueño Heliot Ramos desde los Gigantes de San Francisco.
DETALLES DEL CAMBIO - MLB
Yankees reciben: Heliot Ramos, OF
Gigantes reciben: Henry Lalane, LZ (prospecto Nro. 5 de los Yankees), Kaeden Kent, INF (Nro. 13)
La adquisición de Ramos por parte de los Yankees llega después del movimiento realizado el domingo para incorporar al 1B/BD Luis García Jr. desde los Nacionales, con el objetivo de fortalecer una ofensiva que ha tenido dificultades para producir carreras con Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton en la lista de lesionados
FUENTE: MLB