MLB: Adley Rutschman aterriza en los Medias Rojas tras un canje con los Orioles

El equipo más encendido de Grandes Ligas ( MLB ) durante el último mes está apostando a todo, ya que los Medias Rojas de Boston concretaron un mega-cambio para adquirir al receptor de los Orioles, Adley Rutschman .

El paquete de cinco jugadores que recibirán los Orioles está encabezado por el prospecto de pitcheo derecho Anthony Eyanson, clasificado como el Nro. 49 en la lista de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline y el prospecto Nro. 2 de Boston. Baltimore también recibirá al receptor venezolano Carlos Narváez, al lanzador derecho Kyson Witherspoon (prospecto Nro. 4 de Boston), al jardinero venzolano Enddy Azócar (prospecto Nro. 5) y un jugador por determinarse.

Rutschman fue considerado durante mucho tiempo la pieza central de la reconstrucción encabezada por Mike Elias en Baltimore, luego de que el exreceptor de la Universidad de Oregon State fuera elegido de primero general en el Draft amateur de MLB del 2019, el primer Draft de Elias tras éste ser contratado para dirigir el departamento de operaciones de béisbol de los Orioles en noviembre del año anterior. Rutschman posteriormente se convirtió en el mejor prospecto de MLB Pipeline y debutó en las Grandes Ligas en mayo del 2022.

DETALLES DEL CAMBIO - MLB

Medias Rojas reciben: C Adley Rutschman, C Jake Rogers y dinero en efectivo

Orioles reciben: LD Anthony Eyanson (prospecto Nro. 2 de Boston, Nro. 49 en general), LD Kyson Witherspoon (Nro. 4 de BOS), OF Enddy Azócar (Nro. 5 de BOS), C Carlos Narváez y un jugador por determinarse

FUENTE: MLB