LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  11 de agosto de 2026 - 21:23

Leagues Cup: Adalberto Carrasquilla y Pumas se despiden del torneo

Los Pumas de Adalberto Carrasquilla igualaron frente al Columbus Crew en la acción de la Leagues Cup.

Leagues Cup: Adalberto Carrasquilla y Pumas se despiden del torneo

Leagues Cup: Adalberto Carrasquilla y Pumas se despiden del torneo

FOTO: ADALBERTO CARRASQUILLA

Los Pumas UNAM con el panameño Adalberto Carrasquilla jugando titular 46' minutos, quedaron eliminados de la Leagues Cup luego de empatar 1-1 ante Columbus Crew durante los 90 minutos y caer 3-2 en la tanda de penales.

El conjunto universitario no pudo definir el encuentro en el tiempo reglamentario donde anotaron Tarun Karumanchi al 9' por el equipo de la MLS y Álvaro Ángulo al 45' por el de la Liga MX. Tras el empate a un gol, ambos equipos tuvieron que recurrir a los lanzamientos desde el punto penal para determinar al ganador.

El mediocampista panameño de 27 años recibió tarjeta amarilla al 12'.

Pumas no fue efectivo en los penales

En la tanda, Columbus Crew se impuso 3-2, asegurando su clasificación y dejando a Pumas fuera del torneo.

La escuadra mexicana luchó hasta el final, pero la definición desde los once pasos terminó marcando la diferencia en un partido de mucha intensidad.

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