Leagues Cup: Adalberto Carrasquilla y Pumas se despiden del torneo

Los Pumas UNAM con el panameño Adalberto Carrasquilla jugando titular 46' minutos, quedaron eliminados de la Leagues Cup luego de empatar 1-1 ante Columbus Crew durante los 90 minutos y caer 3-2 en la tanda de penales.

El conjunto universitario no pudo definir el encuentro en el tiempo reglamentario donde anotaron Tarun Karumanchi al 9' por el equipo de la MLS y Álvaro Ángulo al 45' por el de la Liga MX. Tras el empate a un gol, ambos equipos tuvieron que recurrir a los lanzamientos desde el punto penal para determinar al ganador.

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El mediocampista panameño de 27 años recibió tarjeta amarilla al 12'.

Pumas no fue efectivo en los penales

En la tanda, Columbus Crew se impuso 3-2, asegurando su clasificación y dejando a Pumas fuera del torneo.

La escuadra mexicana luchó hasta el final, pero la definición desde los once pasos terminó marcando la diferencia en un partido de mucha intensidad.