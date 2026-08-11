Leagues Cup: Adalberto Carrasquilla y Pumas se despiden del torneo

Los Pumas UNAM con el panameño Adalberto Carrasquilla jugando titular 46' minutos, quedaron eliminados de la Leagues Cup luego de empatar 1-1 ante Columbus Crew durante los 90 minutos y caer 3-2 en la tanda de penales.
El mediocampista panameño de 27 años recibió tarjeta amarilla al 12'.
Pumas no fue efectivo en los penales
En la tanda, Columbus Crew se impuso 3-2, asegurando su clasificación y dejando a Pumas fuera del torneo.
La escuadra mexicana luchó hasta el final, pero la definición desde los once pasos terminó marcando la diferencia en un partido de mucha intensidad.