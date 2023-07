Copa Oro 2023: Partidos para hoy martes 4 de julio

La selección de Panamá jugará este martes 4 de julio ante El Salvador por las acciones del grupo C de la Copa Oro 2023 , sin embargo también jugarán el Grupo D.

A las 8:00 pm el Grupo C tendrá partidos, la selección de Panamá vs El Salvador y al mismo tiempo Costa Rica vs Martinica, el primer boleto lo tienen los de Thomas Christiansen, pero falta un lugar.

La selección de Panamá necesitará una victoria para quedar de primero en el grupo y si es un empate, la victoria o el empate de Costa Rica sobre Martinica.

PARTIDOS PARA ESTE MARTES 4 DE JULIO EN LA COPA ORO 2023

5:30 PM

Guadalupe vs Guatemala

Canadá vs Cuba

8:00 pm

Selección de Panamá v El Salvador

Costa Rica vs Martinica