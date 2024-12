Copa Oro 2025: Arabia Saudita será el país invitado en los próximos dos torneos

Los ocho equipos de Concacaf que ya se clasificaron para la Fase de Grupos de la Copa Oro son Canadá, Curazao, República Dominicana, El Salvador, Haití, México, Panamá y Estados Unidos.

Arabia Saudita jugará en la Copa Oro 2025 y 2027

Al igual que en ocho ediciones anteriores de la Copa Oro, la Confederación incluirá un participante invitado. Para 2025 y 2027, este será el equipo nacional masculino de Arabia Saudita.

La Concacaf tiene un memorando de entendimiento (MoU) con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), de la que es miembro la Federación de Fútbol de Arabia Saudita (SAFF). A través de ese memorando de entendimiento, la Concacaf ha tenido la oportunidad de interactuar positivamente con la SAFF, y las dos organizaciones comenzarán una importante asociación en 2025. Esto incluirá la participación de la Selección Nacional Masculina de Arabia Saudita en la Copa Oro como invitada, la colaboración en el desarrollo del fútbol y las iniciativas de RSE, y un importante intercambio de conocimientos entre la región que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la nación a la que recientemente se le han otorgado los derechos de sede para la gran final mundial de 2034.

Las preliminares de la Copa Oro incluirán a 14 equipos que competirán por las últimas siete plazas en la fase de grupos de la Copa Oro. Los enfrentamientos preliminares se determinaron en función de los resultados de la Liga de Naciones de la Concacaf y la clasificación de la Concacaf, y son Costa Rica vs. Belice, Jamaica vs. San Vicente y las Granadinas, Honduras vs. Bermudas, Guatemala vs. Guyana, Trinidad y Tobago vs. Cuba, Martinica vs. Surinam y Nicaragua vs. Guadalupe.

Después de los partidos de ida y vuelta en marzo de 2025, el ganador del puntaje global en cada enfrentamiento clasificará a la Fase de Grupos de la Copa Oro.

FUENTE: CONCACAF