Miguel Herrera: "Estamos vivos", sobre Costa Rica en las eliminatorias

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera , afirmó este miércoles que su equipo está "vivo" y con ganas de derrotar a Honduras en la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de Norteamérica-2026.

Costa Rica llega al duelo, a disputarse este jueves en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, con la necesidad de obtener un triunfo y mejorar su imagen, tras empatar en las dos primeras fechas de la fase final del clasificatorio ante Nicaragua y Haití.

Una victoria hondureña pondría contra las cuerdas a la selección tica, que prácticamente se vería obligada a ganar los tres partidos restantes para clasificar de manera directa a su séptimo Mundial.

"Nosotros estamos muy conscientes que dependemos de nosotros y la desesperación no tiene por qué caer, el equipo tiene que hacer lo que hemos trabajado", dijo el "Piojo" Herrera antes de viajar a Honduras.

Miguel Herrera sabe que tiene probabilidades todavía

"Estamos bien, estamos vivos" aún en la eliminatoria, agregó el estratega mexicano, silbado por su propia afición en la última fecha de la eliminatoria.

A falta de cuatro jornadas, Honduras encabeza el Grupo C con 4 puntos, seguido de Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1).

En las dos primeras jornadas la selección costarricense mostró jerarquía por momentos y se adelantó en sus duelos contra Nicaragua y Haití, pero terminó empatando tras diluirse como un azucarillo y perder el control del juego.

Eso exacerbó a su afición, que aún añora aquella generación dorada que logró el histórico octavo puesto en el Mundial de Brasil-2014.

El partido será "fuerte y muy difícil", y aunque "podría no ser malo el empate, nosotros vamos a tratar de sacar tres puntos", afirmó Herrera.

Costa Rica también enfrentará a la historia: la última vez que ganó en territorio catracho en una eliminatoria fue hace 24 años.

"Son números que se escriben y que son para la historia, pero que no marcan lo que viene", declaró Herrera sobre esa estadística.