Cristiano califica de "increíble" su regreso al United

Los dos goles de Cristiano Ronaldo se vieron acompañados al final por los tantos de su compatriota Bruno Fernandes y de Jesse Lingard, poniendo al United líder de forma provisional.

"No me esperaba marcar dos goles. Esperaba uno, pero no dos. Tengo que estar agradecido a los aficionados por lo que me mostraron hoy. Me siento orgulloso de ello", dijo CR7 a BBC Sport.

"Estoy feliz por marcar goles, por supuesto. No lo voy a negar, pero lo más importante es el equipo y hemos jugado bien", explicó.

"Es increíble. Cuando empecé el partido, estaba nervioso, lo juro. Es normal, ya que no esperaba que cantaran mi nombre todo el encuentro", añadió.

"Estaba muy nervioso pero tal vez no mostré que lo estaba. El recibimiento fue increíble, pero estoy aquí para ganar partidos y ayudar al equipo", dijo el delantero.

"Fue un momento increíble. Estaba muy nervioso. Anoche estaba pensando que quería jugar bien y mostrar que soy todavía capaz de ayudar al equipo".

- Regreso doce años después -

Lejos del United durante más de una década, Cristiano Ronaldo señaló que siempre sintió debilidad por el fútbol inglés.

"Este club es increíble y estoy orgulloso. Voy a dar todo para que los aficionados se sientan orgullosos de mí", afirmó.

"Todo el mundo sabe que el fútbol en Inglaterra es diferente al resto del mundo y para ser sincero es el más especial. Llegué aquí la primera vez con 18 años y me trataron de forma increíble y es por ello que he vuelto", resumió.

El cinco veces Balón de Oro ganó tres títulos de Premier League y uno de Liga de Campeones durante sus seis años con el United, en la era de Alex Ferguson.

Ahora, jugando a las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer, su antiguo compañero en el United, Cristiano Ronaldo cree que su equipo puede aspirar a su primer título de liga inglesa desde 2013.

Solskjaer reveló que Ronaldo había dado una charla a sus nuevos compañeros antes del partido y el portugués lo confirmó.

"Todo el mundo debe hacerlo. Tenemos un equipo fantástico y joven, con un entrenador fantástico, pero tenemos que ganar confianza en nosotros", dijo CR7.

"El equipo necesita madurar si queremos ganar la Premier y la Champions League, pero estamos por el buen camino y estoy aquí para ayudar al equipo", concluyó.

