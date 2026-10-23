Cristiano Ronaldo anota y está a 16 de los 1000 goles

El astro portugués Cristiano Ronaldo , de 41 años, volvió a demostrar su capacidad goleadora al marcar en la victoria del Al-Nassr por 3-1 sobre Al-Faisaly, en un compromiso correspondiente a la jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita .

Ronaldo anotó al minuto 49, sumando un nuevo tanto a su extraordinaria trayectoria profesional y alcanzando los 982 goles oficiales, según el registro proporcionado. Con esta cifra, el portugués continúa su camino hacia la histórica marca de los 1,000 goles.

El conjunto visitante abrió el marcador rápidamente con un gol de Abdullah Al-Hamdan al minuto 4. Posteriormente, Cristiano Ronaldo amplió la ventaja al 49', mientras que Ângelo Gabriel anotó el tercer tanto al minuto 79. Por su parte, Théo Bongonda descontó para Al-Faisaly al minuto 66 en el King Salman Sport City Stadium.

Al-Nassr comparte el liderato con Al-Qadisiya

Con este importante triunfo, el Al-Nassr llegó a 25 puntos en la clasificación, igualando al Al-Qadisiya en la primera posición del campeonato saudí después de diez jornadas.