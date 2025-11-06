Cristiano Ronaldo: "Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol"

Cristiano Ronaldo confesó que ganar el Mundial de 2026 no es su sueño y no le parece justo que el resultado de esta competición deba definir su carrera como jugador, explicó en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan difundida este jueves en Youtube.

Cuando está a punto de marcar los 1.000 goles en su carrera, Cristiano aseguró que no piensa en ello y agregó: "Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, 'Cristiano ¿Es un sueño ganar el mundial?' No, no es mi sueño", dijo el astro portugués.

"Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol (...) -siguió- ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo".

No obstante, afirmó que él y sus compañeros harán lo posible para que Portugal se proclame ganador de este título por primera vez.

Cristiano Ronaldo si quiere ganar el Mundial 2026

"He ganado tres grandes títulos para Portugal. ¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de (Leo) Messi? Creo que dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial", reflexionó el delantero, quien opina que si la selección lusa logra vencer "sorprendería al mundo".

Para Cristiano, "por supuesto" que se ha ganado el derecho de ser "uno de los mejores" futbolistas de todos los tiempos, aunque ya no le preocupa ser el mejor de todos los tiempos.

En la entrevista también habló de personalidades como David Beckham, de quien dijo que para él fue una especie de figura paterna en el fútbol, así como del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien espera conocer algún día para "sentarse a tener una buena charla" y compartir con él algo que tienen en común, sin detallar el qué.

Cristiano consideró qué él es más conocido que Trump y, de hecho, destacó: "En el mundo no hay nadie más famoso que yo", para concluir que no le gusta la fama y desearía no ser tan reconocido.