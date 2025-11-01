Cristiano Ronaldo Jr.  hace su debut goleador con Portugal Sub-16

Cristiano Ronaldo Jr. , conocido como Cristianinho, marcó su primer gol con la selección Sub-16 de Portugal durante la victoria 3-0 frente a Gales, en el Torneo de la Copa Federación disputado en Antalya, Turquía.

El hijo mayor de la estrella portuguesa había debutado en la jornada anterior ante Turquía, y esta vez fue protagonista al abrir el marcador poco antes del descanso. Cristianinho aprovechó una asistencia de Carlos Moita y definió con un disparo raso ajustado al palo derecho, desatando la euforia en el banquillo luso.

El joven delantero, de apenas 15 años, continúa demostrando que sigue los pasos de su padre. Aunque fue sustituido en el minuto 62 por Rafael Cabral (autor de un doblete), su actuación dejó una gran impresión en el cuerpo técnico.

Con dos victorias en el torneo, Portugal Sub-16 enfrentará a Inglaterra el próximo martes. Se espera que Cristiano Jr. repita como titular en un equipo donde ya se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros.