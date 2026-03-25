Kadir Barría y Martín Krug, los jóvenes que buscan ganarse un puesto en el Mundial

Martín Krug y Kadir Barría, dos de los jóvenes talentos que convocó el técnico Thomas Christiansen para los amistosos ante Sudáfrica, buscarán demostrar grandes cosas para ganarse un puesto en la Copa Mundial 2026 con la Selección de Panamá.
La competencia de Martín Krug y Kadir Barría
Krug de 19 años juega en la posición de central, donde competirá con Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos y Roderick Miller.
Por su parte, Barría de 18 años, juega como delantero y podrá compartir con atacantes veteranos como José Fajardo y Cecilio Waterman.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs la Selección de Panamá
- Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026
- Hora: 12:00 P.M.
- Lugar: Moses Mabhida Stadium, en Durban,
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión