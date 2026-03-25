Selección de Panamá Marea Roja -  25 de marzo de 2026 - 11:23

Kadir Barría y Martín Krug, los jóvenes que buscan ganarse un puesto en el Mundial

Los futbolistas panameños Kadir Barría y Martín Krug esperan demostrar su nivel en los amistosos de la Selección de Panamá.

Kadir Barría y Martín Krug
Kadir Barría y Martín Krug, los jóvenes que buscan ganarse un puesto en el Mundial

Martín Krug y Kadir Barría, dos de los jóvenes talentos que convocó el técnico Thomas Christiansen para los amistosos ante Sudáfrica, buscarán demostrar grandes cosas para ganarse un puesto en la Copa Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

Ambos futbolistas tienen un futuro prometedor, Krug con el Levante de LaLiga de España y Barría con el Botafogo de Brasil.

La competencia de Martín Krug y Kadir Barría

Krug de 19 años juega en la posición de central, donde competirá con Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos y Roderick Miller.

Por su parte, Barría de 18 años, juega como delantero y podrá compartir con atacantes veteranos como José Fajardo y Cecilio Waterman.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs la Selección de Panamá

  • Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026
  • Hora: 12:00 P.M.
  • Lugar: Moses Mabhida Stadium, en Durban,
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
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