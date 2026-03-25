Sudáfrica vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

La Selección de Panamá está en Sudáfrica para realizar este viernes el primero de los dos amistosos que tienen contemplados ambos oncenos mundialistas de cara a la próxima Copa del Mundo.
La primera vez que estas selecciones se midieron fue en la Copa Oro 2005 donde Panamá en cuartos de final tras un 1-1 en tiempo regular, ganó en la tanda de penales para avanzar a semifinales.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs la Selección de Panamá
Fecha: Viernes 27 de marzo
Hora: 12:00 P.M.
Lugar: Moses Mabhida Stadium, en Durban
Dónde ver: A través de la pantalla de RPC Deportes