Sudáfrica vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso FOTO / FEPAFUT

La Selección de Panamá está en Sudáfrica para realizar este viernes el primero de los dos amistosos que tienen contemplados ambos oncenos mundialistas de cara a la próxima Copa del Mundo.

Los dirigidos por Thomas Christiansen buscaban a un rival africano, similar a las características de Ghana, primer rival en el Mundial2 206 el 17 de junio en Toronto, Canadá

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