MAREA ROJA Marea Roja -  25 de marzo de 2026 - 11:01

Sudáfrica vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

La Selección de Panamá está en Sudáfrica para realizar este viernes el primero de los dos amistosos que tienen contemplados ambos oncenos mundialistas.

Sudáfrica vs Selección de Panamá: Fecha

Sudáfrica vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

FOTO / FEPAFUT

La Selección de Panamá está en Sudáfrica para realizar este viernes el primero de los dos amistosos que tienen contemplados ambos oncenos mundialistas de cara a la próxima Copa del Mundo.

Los dirigidos por Thomas Christiansen buscaban a un rival africano, similar a las características de Ghana, primer rival en el Mundial2 206 el 17 de junio en Toronto, Canadá

La primera vez que estas selecciones se midieron fue en la Copa Oro 2005 donde Panamá en cuartos de final tras un 1-1 en tiempo regular, ganó en la tanda de penales para avanzar a semifinales.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs la Selección de Panamá

Fecha: Viernes 27 de marzo

Hora: 12:00 P.M.

Lugar: Moses Mabhida Stadium, en Durban

Dónde ver: A través de la pantalla de RPC Deportes

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