Florentino Pérez se despide de Dani Carvajal con palabras de cariño

Florentino Pérez , presidente del Real Madrid , tuvo palabras de cariño hacia el capitán del equipo, Dani Carvajal, quien abandonará el club a final de la presente temporada tras finalizar su contrato y al que calificó de "una leyenda y un símbolo del club y su cantera".

"Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club", compartió el club en su página web.

Dani Carvajal representa los valores del Real Madrid

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa", añadió.

Un Carvajal que dirá adiós a su etapa como jugador del Real Madrid después de 13 temporadas en las que ha logrado 27 títulos y disputará 451 partidos, el último, este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club en el que se despedirá del conjunto blanco sobre el césped.

FUENTE: EFE