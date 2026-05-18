LALIGA Fútbol Internacional -  18 de mayo de 2026 - 07:17

Florentino Pérez se despide de Dani Carvajal con palabras de cariño

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, calificó de leyenda al lateral derecho Dani Carvajal.

Florentino Pérez se despide de Dani Carvajal con palabras de cariño
Florentino Pérez se despide de Dani Carvajal con palabras de cariñoFOTO: REAL MADRID

"Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club", compartió el club en su página web.

Dani Carvajal representa los valores del Real Madrid

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa", añadió.

Un Carvajal que dirá adiós a su etapa como jugador del Real Madrid después de 13 temporadas en las que ha logrado 27 títulos y disputará 451 partidos, el último, este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club en el que se despedirá del conjunto blanco sobre el césped.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Florentino Pérez dialogó con algunos socios descontentos en pleno partido

Florentino Pérez: "La relación con el FC Barcelona está completamente rota"

Florentino Pérez habla sobre Enrique Riquelme, su rival en las elecciones

Recomendadas

Últimas noticias