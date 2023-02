David Alaba sale a explicar por qué votó por Messi en los The Best

David Alaba sale explicar por qué votó por Messi en los The Best

Los Premios The Best 2022 han dejado un sin duda de reacciones tras algunos resultados finales en este evento de la FIFA que se realizó en París, Francia. Una de ellas fue la elección de David Alaba , capitán de la Selección de Austria.

Las críticas no se hicieron esperar debido a que algunas personas le llamaba la atención que Alaba no votó como primero por su compañero del equipo "blanco".

"A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas", expresó David Alaba en sus redes sociales.