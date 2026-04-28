Mundial 2026: ¿Cuáles son los jugadores destacados de Austria?

La Selección de Austria bajo el mando del entrenador alemán Ralf Rangnick, quien nació en Backnang, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo J junto a Argelia, Jordania y Argentina.
Jugadores destacados de Austria - Mundial 2026
David Alaba: El defensor de 33 años juega actualmente en el Real Madrid y se perfila para ser el jugador más experimentado de Austria en la cita mundialista.
Con el onceno nacional tiene 15 goles marcados en 112 partidos.
Konrad Laimer: El futbolista del Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania, tiene 28 años y registra 7 goles en 56 encuentros con la selección.
Marcel Sabitzer: El mediocentro de 32 años juega en el Borussia Dortmund y con la selección ha marcado 25 goles en 97 partidos desde su debut en 2012.