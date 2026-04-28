Mundial 2026: ¿Cuáles son los jugadores destacados de Austria? Foto: Real Madrid

La Selección de Austria bajo el mando del entrenador alemán Ralf Rangnick, quien nació en Backnang, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo J junto a Argelia, Jordania y Argentina.

El onceno austriaco que participará en el torneo más importante por primera vez desde 1998, debutará el 16 de junio ante Jordania en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

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Jugadores destacados de Austria - Mundial 2026

David Alaba: El defensor de 33 años juega actualmente en el Real Madrid y se perfila para ser el jugador más experimentado de Austria en la cita mundialista.

Con el onceno nacional tiene 15 goles marcados en 112 partidos.

Konrad Laimer: El futbolista del Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania, tiene 28 años y registra 7 goles en 56 encuentros con la selección.

Marcel Sabitzer: El mediocentro de 32 años juega en el Borussia Dortmund y con la selección ha marcado 25 goles en 97 partidos desde su debut en 2012.