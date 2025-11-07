¡DE VUELTA! El FC Barcelona regresa a entrenar al Spotify Camp Nou

El 7 de noviembre de 2025 quedará marcado a fuego en la memoria de la afición azulgrana. Tras 893 días de espera desde aquel último partido, el 28 de mayo de 2023, cuando el FC Barcelona cerró la temporada con un contundente 3-0 ante el Mallorca, el regreso al Spotify Camp Nou se hizo realidad, aunque fuese para presenciar un entrenamiento de la primera plantilla.

Desde primeras horas de la mañana, los alrededores del estadio se convirtieron en un hervidero de emoción y nostalgia. Familias, grupos de amigos, veteranos que vivieron noches para el recuerdo y jóvenes que sueñan con vivirlos, se mezclaban, compartiendo la misma ilusión: volver a casa.

"Ilusión" y "ganas" eran las palabras más repetidas. Algunos posaban frente a las obras para inmortalizar el momento, otros intercambiaban recuerdos, y todos respiraban la misma energía que solo el Spotify Camp Nou puede despertar.

Al entrar, el ambiente era una mezcla de fiesta y devoción: cánticos que resonaban por toda la avenida, bufandas agitadas al viento, la mascota ‘CAT’ como maestra de ceremonias y una moqueta de césped recién estrenada que parecía susurrar: "Bienvenidos de nuevo".

23 mil espectadores fueron al Spotify Camp Nou

El regreso no fue completo: el aforo se ha limitado a 23.000 espectadores, correspondientes a la fase 1A del estadio, que incluye la tribuna y el Gol Sur. Sin embargo, nada logró restar emoción a la jornada. Volver a pisar el estadio, sentir el murmullo vibrante de la multitud y admirar la majestuosidad de las gradas seguirá siendo un ritual incomparable para los barcelonistas.

La tercera gradería, donde por tramos empezaba a asomar el cemento que pronto sostendrá los nuevos asientos, era la evidencia más clara de los cambios respecto a la última visita, el pasado 23 de septiembre.

Ese interior ya casi acabado contrasta con el exterior, todavía marcado por el eco de la obra: restos de construcción, accesos a medio terminar y maquinaria que recuerda que el estadio azulgrana sigue transformándose, pero que su corazón vuelve a latir.

Cuando los jugadores saltaron al césped, también ellos parecían ser conscientes de la magia del día. Muchos nunca habían vivido algo así, y se notaba en las miradas, los gestos y ese instante de quedarse contemplando la majestuosidad del que será el estadio más grande de España.