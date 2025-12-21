FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de diciembre de 2025 - 07:59

Defensor Andreas Christensen sufre lesión en la rodilla izquierda

El FC Barcelona ha sufrido una nueva baja, el defensor Andreas Christensen con lesión en rodilla izquierda.

Defensor Andreas Christensen sufre lesión en la rodilla izquierda

Defensor Andreas Christensen sufre lesión en la rodilla izquierda

FOTO: EFE/Alejandro García

El defensa del FC Barcelona Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, en principio, intentará evitar pasar por el quirófano.

El internacional danés sufrió esta lesión tras un mal gesto fortuito en el entrenamiento de este sábado. Este domingo se ha sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión y, según ha informado el club catalán, iniciará tratamiento conservador.

La baja de Christensen se suma a la del centrocampista Pedro González 'Pedri', que tampoco jugará este domingo contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por unas molestias en el isquiotibial.

Y a las del defensa Ronald Araujo, que desde hace semanas se recupera de un problema de salud mental al margen del grupo, al centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', aún convaleciente de una intervención del menisco de la rodilla derecha, y el atacante Dani Olmo, quien sigue recuperándose de una luxación en el hombro izquierdo.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

¡LÍDERES! El FC Barcelona cierra el 2025 con victoria sobre el Villarreal

Michael Amir Murillo no sumó minutos con el Marsella en Copa de Francia

LaLiga: El Atleti cierra año con triunfo ante Girona

Recomendadas

Últimas noticias