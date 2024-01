Edgar Balbuena sobre Matador Tejada: "No tengo palabras para describir lo que era"

"Estuvimos juntos en el 2010-2011 y como bien saben salimos campeones juntos a través de Edwin Oviedo (presidente de Juan Aurich). Nos contrataron para eso. Tuvimos un grupo muy espectacular. El ‘Pana’ era un ídolo, se hacía querer. No tengo palabras para describir lo que era. Fue uno de los ejes fundamentales del grupo para campeonar".

Momentos especiales con Tejada

"Compartimos familia, salíamos a comer e incluso compartimos casa. Solíamos reunirnos con el plantel en restaurantes. El ‘Pana’ era alegría en el equipo. Él sabía unir al grupo. Cuando uno se desviaba un poquito, lo metía rápido. Fue fundamental.

Mantenían comunicación más allá de la lejanía

"Nosotros nos comunicamos por un grupo de WhatsApp. Ese grupo que salió campeón tiene un WhatsApp y nos comunicábamos con todos los chicos. Lastimosamente no pude estar en el homenaje del campeón el año pasado por temas personales. Estoy triste por no asistir y compartir con los compañeros. Todos estaban ahí. Ahora con la noticia del ‘Pana’ me puse mal. Si iba me hubiera encontrado con él. Estoy muy mal".

Época de Tejada en Perú

"Y la verdad que sí. Ambas partes, la verdad. El Aurich necesitaba campeonar y el ‘Pana’ venía con una ilusión de sobresalir en su carrera. Ambas partes salieron ganando, porque se sacó al Aurich campeón y el ‘Pana’ surgió. A partir de ahí no paró. Era un goleador impresionante".

Influencia de Tejada en su vida

"Mucho, porque son pocos los que te reciben bien cuando llegas a un club nuevo. Desde el primer momento me recibió bien en el vestuario. Me arropó para que pueda integrarme al grupo".

¿Juan Aurich los valoró como se debía a Matador Tejada?

"Creo que sí, pero me hubiera encantado quedarme un año más en ese grupo. Pudimos hacer algo más. Quiero mucho al Aurich. Cuando me enteré que descendió me puse muy triste, no merecía eso. Aurich tiene que estar más arriba, donde lo dejamos. La verdad que me encantaría ir y dejarlo donde debe estar".