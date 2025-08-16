Richarlison anota doblete en la victoria del Tottenham en la Premier League

El brasileño Richarlison , con un doblete, condujo al Tottenham a la victoria 3-0 sobre el Burnley este sábado en la 1ª jornada de la Premier League, en el estreno en el campeonato con su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank.

Después de caer en la tanda de penales de la Supercopa de Europa el miércoles ante el París Saint-Germain, los 'Spurs' consiguieron esta victoria convincente para arrancar una temporada en la que quieren dejar atrás el mal papel liguero de la pasada, cuando apenas fueron decimoséptimos, lo que terminó costándole el puesto al técnico Ange Postecoglou.

Richarlison encarriló la victoria londinense con sus tantos en los minutos 10 y 60, antes de que Brennan Johnson pusiera el 3-0 definitivo en el 66.

Por su parte, el recién ascendido Sunderland se impuso por idéntico resultado, 3-0, al West Ham, regresando así de la mejor manera a un campeonato que había abandonado en 2017.

El español Eliezer Mayenda (61) firmó el primer gol del Sunderland en esta vuelta a la élite, antes de que sus compañeros Daniel Ballard (73) y Wilson Isidor (90+2) sentenciaran.

En el descuento, el Fulham salvó un punto en su visita al Brighton (1-1), mientras que Aston Villa y Newcastle igualaron 0-0 en uno de los partidos estelares de esta jornada.

En el último turno del sábado, el Manchester City visita al Wolverhampton.

El domingo continuará la primera jornada inglesa con cuatro partidos.

Destacan principalmente dos de esos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, ganador el pasado fin de semana de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

El viernes, el campeonato inglés 2025-2026 había levantado el telón con el partido del campeón Liverpool, que sufrió pero en los últimos instantes pudo imponerse 4-2 al Bournemouth.

El triunfo quedó empañado por los insultos racistas contra el ghanés Antoine Semenyo, del Bournemouth, por parte de un hincha del Liverpool, algo que llevó incluso al árbitro a detener el partido unos minutos.